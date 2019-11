Genova. Sono cinque i calciatori di Eccellenza fermati questa settimana dal giudice sportivo, per un totale di undici giornate di squalifica.

Mateo Gaston Carro Gainza (Pietra Ligure) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso perché “durante un’azione di gioco, senza possibilità di giocare la palla, interveniva da tergo su un avversario, con il piede a martello e colpendolo alla caviglia, senza conseguenze lesive”.

Tommaso Scarrone (Pietra Ligure) è stato fermato per tre turni, espulso perché “riserva in panchina, rivolgeva espressioni gravemente irriguardose ad un assistente arbitrale; dopo l’espulsione, si posizionava dietro l’assistente arbitrale medesimo, e per i restanti 3′ di gara, gli rivolgeva espressioni ingiuriose, oltre ad un’altra di stampo omofobo”.

Tre giornate di squalifica sono state comminate a Davide Buffo (Sestri Levante), espulso perché “a gioco fermo, protestava contro una decisione del direttore di gara, spingendolo e facendolo indietreggiare di circa 1 metro. A fine gara, accompagnato dal proprio dirigente responsabile, si recava dal direttore di gara per scusarsi (sanzione ridotta per attenuante dovuta al positivo comportamento successivo ai fatti)”.

Moussa Simaha (Albenga) e Gabriele Beninati (Molassana Boero) sono stati squalificati per un turno.

Fissato il recupero della partita tra Rivasamba e Alassio: verrà giocata mercoledì 13 novembre alle ore 18.

La classifica marcatori dopo 8 giornate:

7 reti: Saviozzi (Cairese), Minutoli (Busalla)

6 reti: Capra (Imperia)

4 reti: Battaglia (Angelo Baiardo), Di Salvatore (Albenga), Roda (Alassio FC), Oliviero (Angelo Baiardo), Gandolfo (Sestri Levante)

3 reti: Minasso (Imperia), Di Martino (Cairese), Galiera (Ospedaletti), Incerti (Angelo Baiardo), Castagna (Pietra Ligure), Ilardo (Genova Calcio), Costantini, De Simone (Albenga), Rossi, Boggiano (Busalla), Paterno (Rivasamba)

2 reti: Bruzzone (Cairese), Baracco (Pietra Ligure), Sassari, Risso, Boggian (Imperia), Chiriaco (Genova Calcio), Kambo, Bertuccelli, Romei (Rapallo Rivarolese), Selvatico, Cirrincione, Pane (Sestri Levante), Marquez, Metalla (Albenga), Napello (Angelo Baiardo), Severi, Monteverde (Rivasamba), Nelli, Repetto (Busalla), Gualtieri, Curabba, D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), A. Rocca (Finale)

1 rete: Grosso, S. Cagliani, Del Vecchio, Lembo (Athletic Club Liberi), D. Barbieri, Fontana, Lessona, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Compagnone (Busalla), Allegro, Fici, Allaria, Foti, Al. Negro, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, De Persiis, Martino, Cuman, Vario (Molassana Boero), Sancinito, Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Giglio (Imperia), Galleano, Gaggero (Pietra Ligure), Panepinto, Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo (Sestri Levante), Lupo, De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco (Alassio FC), Venturelli, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti (Campomorone Sant’Olcese), Anselmo, Di Pietro, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Ungaro (Angelo Baiardo), Faedo, De Benedetti, Vittori, Odasso, G. Cavallone, Ferrara (Finale), Sbarra, Carbone (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Serinelli (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio)