Busalla. Quattro goal al Pietra Ligure, quarto posto in classifica, il Busalla riscatta la sconfitta con il Campomorone, attraverso un’ottima prestazione, mettendo in mostra Enrico Nelli, autore di una tripletta d’autore.

“La gara si è messa subito in discesa, grazie alla mia rete, segnata dopo pochi minuti di gioco – afferma il triplettista Nelli – in seguito abbiamo giocato una gara perfetta, che ci ha permesso di superare un’ostacolo arduo come il Pietra Ligure“.

“Non è mai facile segnare tre reti e per di più in un campionato di livello come l’Eccellenza, ma quando si gioca in una squadra di qualità tecnica come il Busalla, tutto diventa più facile… il mio bottino personale è di cinque reti in campionato ed uno in Coppa, spero di non fermarmi qui – sorride Nelli – e se riusciremo ad essere più continui potremo toglierci grandi soddisfazioni”.