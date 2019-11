Campo Ligure. Il Borzoli risponde al San Cipriano, che in mattinata aveva superato la Calvarese, vincendo il posticipo del pomeriggio (2-1) in casa della Campese.

“Abbiamo porta a casa tre punti fondamentali su un campo molto difficile e contro una squadra davvero forte come la Campese – afferma Daniel Chiappori – nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del gioco, cercando di mettere in difficoltà Monaco e compagni con lanci sopra la linea difensiva”.

“Passati in vantaggio con De Vincenzo, abbiamo sfiorato il raddoppio e la Campese, come succede nel calcio, riesce a pareggiare grazie ad una punizione ben calciata da Criscuolo – continua l’ex giocatore di Arenzano e Bragno, per fortuna Bertulla, nell’ultimo minuto di recupero ci riporta in vantaggio sugli sviluppi di un corner”.

“Nel secondo tempo siamo entrati in campo con la determinazione giusta per vincere la gara e soprattutto bravi a non farci schiacciare – conclude Chiappori – e ancora Bertulla, con i valligiani ridotti in dieci, al termine di una manovra che ci vede protagonisti di una ventina di passaggi consecutivi, chiude definitivamente i giochi”.