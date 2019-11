Borgoratti, picchia ripetutamente la moglie di 29 anni: arrestato 42enne

Genova. La polizia ha arrestato ieri sera un messinese di 42 anni per il reato di atti persecutori e lesioni personali.

Le volanti della Questura sono intervenute a seguito della richiesta di una donna romena di 29 anni che era stata picchiata per l’ennesima volta dal marito per futili motivi.

Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente l’uomo. La vittima ha raccontato ai poliziotti che durante il loro breve matrimonio, 6 mesi, il marito ha cominciato a picchiarla provocando sia in lei che nel figlio forte stress e paura e proprio per paura non lo aveva fino a ieri denunciato.

I poliziotti, applicando le linee guida del nuovo decreto legislativo noto come “Codice Rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica, hanno contattato il pm di turno, che ha disposto il trasferimento del 42enne, presso le locali camere di sicurezza. Fissata per questa mattina la direttissima.

Donna e figlio sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118;