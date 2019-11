Genova. L’incessante pioggia di questa mattina ha creato non poche difficoltà in tutta la città, in particolar modo a Borgoratti, dove poco dopo le 12 si sono verificati allagamenti e diverse fuoriuscite di acqua fangosa.

Piazza Rotonda è finita sotto diversi centimetri di pioggia, soprattutto a causa dell’acqua piovana uscita da una captazione probabilmente non terminata del cantiere di via Cadighiara, oramai fermo da alcuni mesi. Allagamenti anche sul ponte di via Tanini, dove le auto passavano a fatica.

Le immagini susciteranno sicure polemiche: il cantiere, infatti, insiste si di un’area privata, che, qualche anno fa, è stata destinata, anche grazie ad una variante del puc, alla costruzioni di box e posteggi. All’epoca ci fu mobilitazione, vana, di associazioni di quartiere e ambientaliste, che prevedevano problemi legati al dissesto. Profezie?

(Foto Alex Flyer, video in evidenza Simona Arcangeli)