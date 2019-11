Boom diabete, in Liguria quasi una persona su 15 ne soffre

Genova. Quasi un ligure su 15 è affetto da una forma di diabete: sono 90 mila i pazienti seguiti dal sistema sanitario regionale, la diffusione della malattia è quasi raddoppiata negli ultimi trent’anni, per una maggiore longevità della popolazione e per una diagnosi sempre più precoce. E’ lo scenario descritto dalla Regione Liguria stamani a Genova in occasione della Giornata mondiale del diabete.

In Liguria i dati 2018 indicano 11.009 pazienti con diabete seguiti nell’Asl 1, 17.193 nell’Asl 2, 38.715 nell’Asl 3, 7.538 nell’Asl4 e 13.185 nell’Asl 5, senza contare le persone affette inconsapevoli di avere la patologia.

“Il diabete mellito è una patologia cronica e complessa, che necessita di un continuo monitoraggio terapeutico, al fine di garantire, non solo un buon controllo dei livelli glicemici, ma anche una riduzione del rischio di sviluppo di complicanze correlate alla malattia”, spiega la Regione Liguria stamani via Facebook raccomandando “poche semplici azioni” per prevenire l’insorgenza del diabete e delle sue eventuali complicanze. Come “una dieta e uno stile di vita sano, attività fisica regolare e controlli periodici”.