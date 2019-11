Bolzaneto, la macelleria Ragazzon riapre lo storico Barattino: si potrà anche pranzare

Genova. Apre domani, 7 novembre, in via Bettini a Bolzaneto la nuova macelleria-gastronomia Ragazzon negli spazi dell’ex storico panificio e gastronomia Barattino che aveva chiuso a luglio dopo tanti anni di attività nel quartiere.

Non a caso il nuovo punto vendita si chiamerà anche ‘U Barattin’ a ricordare una gastronomia che per tanti clienti era una sorta di ‘istituzione’.

Nel locali rinnovati ci sarà posto per la macelleria (Ragazzon gestisce dieci punti vendita tra Genova e il Tigullio, tra cui il più noto quello di piazza Raibetta a Caricamento) ma anche per pasta fresca e gastronomia. In più uno spazio allestito con i tavolini per il pranzo con menù completi a 10 euro.

Per il giorno di inaugurazione, come si legge nel volantino, un omaggio a tutti i clienti.