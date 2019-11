Black Friday, in Liguria è corsa al regalo di Natale. Ecco i consigli per non farsi raggirare

Genova. Parte oggi anche in Liguria il Black Friday, la giornata di sconti speciali che proseguirà con il Cyber Monday del 2 dicembre. In base alle stime Codacons in regione si spenderanno addirittura 51 milioni di euro durante la settimana, una spesa in crescita sia perché aumenta il numero di catene commerciali e negozi che aderiscono all’iniziativa, sia perché molti consumatori approfittano degli sconti per anticipare i regali di Natale. Al punto che in Liguria quest’anno un regalo su 3 sarà acquistato proprio tra il “venerdì nero” e il Cyber Monday.

Il Codacons ha elaborato uno studio dedicato alla settimana del Black Friday che quest’anno genererà a livello nazionale un giro d’affari pari a circa 2 miliardi di euro, con una crescita prevista del +20% sul 2018.

Tuttavia il rischio di cadere in raggiri o fregature è purtroppo molto elevato, perché, come spiega il Codacons, “gli operatori disonesti approfittano di occasioni come il Black Friday per speculare sui consumatori a caccia di affari”. Per consentire agli utenti di fare acquisti in tutta sicurezza ed evitare brutte sorprese, l’associazione ha realizzato un decalogo contenente le regole d’oro da seguire per difendersi da possibili truffe o raggiri.