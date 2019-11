Begato, alloggi liberati per le demolizioni già rioccupati abusivamente. L’intervento della polizia locale

Genova. Alcuni alloggi già liberati per il “Begato Project” erano stati occupati abusivamente. La Polizia Locale del reparto Giudiziaria, con l’ausilio del colleghi del reparto Sicurezza Urbana, personale di ARTE e della Direzione Politiche per la Casa del Comune hanno verificato la situazione in 11 appartamenti nelle vie Cechov, Maritano e Brocchi. Di questi, 5 erano illegalmente occupati.

Sono state denunciate 5 persone (3 italiani e due macedoni) per il reato di “invasione di terreni ed edifici”. Alcuni appartamenti erano effettivamente vuoti mentre altri erano ancora occupati dagli assegnatari regolari, diventati nel frattempo morosi, che sono stati invitati a lasciare le case entro metà novembre e a rivolgersi al Comune per trovare una soluzione abitativa differente. Le case illegalmente occupate, invece, sono state sgomberate e gli accessi sono stati chiusi in modo da evitare nuove invasioni e occupazioni.

Il “Begato Project” vede impegnati 4 milioni e 600 mila euro di fondi pubblici di Comune e Regione per rigenerare il quartiere Diamante con la creazione di spazi pubblici e prevede la demolizione degli edifici detti “Dighe”. Regione Liguria, Comune di Genova e ARTE Genova hanno messo a disposizione laboratori di ascolto, possibilità di trasferimento, telecamere e vigilanza notturna.