Bavari, due vetture distrutte dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. La scorsa notte, a l’una e mezza circa, i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti a Bavari, in via Sella per l’incendio di due autovetture.

A causa della limitata larghezza della strada di accesso, è stato necessario l’intervento di un ulteriore mezzo antincendio boschivo, di dimensioni adeguate.

Grazie all’intervento di supporto con il mezzo inviato dalla sede centrale, si è riusciti a domare l’incendio, ma le auto sono andate completamente distrutte.