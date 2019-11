Bambino vittima di razzismo sul bus, la Lega: “Chiediamo scusa a nome di tutti i genovesi”

Genova. Il gruppo consiliare della Lega in Comune ha depositato un ordine del giorno di solidarietà per il . Il gruppo consiliare della Lega in Comune ha depositato un ordine del giorno di solidarietà per il bambino non italiano e disabile che ha subito un episodio di razzismo su un autobus Amt della linea 1 , mentre era in uscita didattica con la sua classe.

“A nome di tutto il gruppo consiliare esprimo solidarietà al bambino che è stato oggetto di derisione e scherno mentre era in uscita didattica con la sua classe – spiega la capogruppo Lorella Fontana – Come Lega riteniamo che un atto così sia da condannare fermamente senza dubbio: un bimbo non può essere mai oggetto di insulti o disprezzo da parte di nessuno”.