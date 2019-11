Autostrade, tutte le chiusure notturne (e gli annullamenti) da domani al 26 novembre

Genova. Sono diversi gli annullamenti delle chiusure notturne annunciati da Autostrade per l’Italia.

Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura della stazione di Serravalle Scrivia, prevista nella notte tra il 21 e il 22 novembre. Confermata, come da programma, la chiusura dell’entrata verso Milano e dell’uscita per chi proviene da Genova e da Milano, dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7 Serravalle-Genova o di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stata annullata la chiusura della stazione di Lavagna, prevista nella notte tra il 21 e il 22 novembre.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona, prevista nella notte tra il 21 e il 22 novembre.

Diverse invece le chiusure annunciate: sulla A10 Genova-Savona, per lavori del piano di interventi obbligatori, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie e per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21.30 di giovedì 21 alle 5.30 di venerdì 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Sulla A10 Genova-Savona, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 25 e martedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova, con orario 21.30-5.30. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 novembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Genova. Pertanto, si dovrà obbligatoriamente proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Serravalle/Milano e si potrà uscire alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto e rientrare, dalla stessa, per proseguire sulla A7, in direzione della barriera di Genova Ovest.