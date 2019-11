Aggiornamento ore 8,40: Riaperto il tratto precedentemente chiuso per la presenza di detriti sulla corsia di marcia provenienti dal muro di controripa. Al momento ci sono incolonnamenti per 6 km ed il traffico scorre su una corsia. In alternativa, a chi è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Prà e poseguire sulla viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, per i veicoli pesanti , con provenienza Savona si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, seguire le indicazioni per la Diramazione-Predosa Bettole e A7 Milano-Genova.

Genova. Forti criticità si stanno registrando sulla A10 dove uno smottamento ha interessato parte della strada nei pressi del casello di Genova Aeroporto.

La frana si è verificata allo sbocco della galleria Don Guanella, in direzione Genova: sul posto Vigili del Fuoco, polstrada e tecnici di Autostrade per l’Italia.

Sulla tratta, quindi, si stanno verificando fortissime criticità per il traffico: predisposta in un primo momento l’uscita obbligatoria a Pra’, per far defluire le tante autovetture e camion rimasti bloccati tra i caselli. Ripercussioni anche sul traffico urbano.