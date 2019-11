Autostrade, incidente in galleria tra Pegli e Aeroporto. Traffico bloccato e code in direzione Genova

Genova. Sulla A10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova, il traffico è bloccato con 1 km di coda, a causa di un incidente che ha visto coinvolte sei autovetture al km 4+500 all’interno della galleria Cantarena Est.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Disagi per la circolazione autostradale, quindi , per chi viaggia in direzione Genova. Si consiglia l’uscita al casello di Pegli.