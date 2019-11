Autostrade, buco nell’asfalto sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest

Genova. Una grossa buca nel manto stradale è stata segnalata sull’autostrada A7, in direzione mare, poco prima delle gallerie che precedono il casello di Genova Ovest. Il cedimento, dovuto probabilmente al maltempo di queste ore, è sulla corsia destra.

Dopo le segnalazioni, tra cui quella di una nostra lettrice che ha riferito di una “voragine piena d’acqua” nel tratto interessato, si sono messi in moto i tecnici di Autostrade che si sono recati sul posto per un primo intervento di messa in sicurezza. Appena le condizioni meteo lo permetteranno avverrà la riparazione vera e propria.

Problematiche simili sono state accertate dalla polizia stradale anche sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante e sulla A10 nei pressi dell’uscita di Savona. In nessun caso è stato necessario chiudere l’autostrada al traffico.