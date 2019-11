Autostrada A12, cascata d’acqua da soffitto galleria. Problemi alla circolazione

Genova. Una cascata d’acqua è stata segnalata pochi minuti fa uscire dalla soletta di una galleria in autostrada, creando non pochi disagi al traffico. E qualche preoccupazione.

Si tratta di una galleria tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione ponente (si tratta della galleria Camaldoli) dove la corsia di sinistra, quella di sorpasso, è sotto un getto d’acqua, probabilmente proveniente da una perdita della copertura, a pochi metri dall’ingresso.

La segnalazione è arrivata da alcuni viaggiatori che si sono trovati davanti la cascata che ha completamente invaso la corsi in ingresso. Sono in corso le verifiche di Aspi, che sta intervenendo per il ripristino. La corsia sarà momentaneamente chiusa al traffico.

(Foto Barbara Martini)