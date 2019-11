Aurelia a Vesima chiusa fino al 2 dicembre, la richiesta del municipio: “Autostrada gratis”

Genova. Resterà chiusa fino al 2 dicembre la statale Aurelia tra Arenzano e Vesima, nel ponente genovese, bloccata da una frana dalla sera di sabato scorso. Ultimati i lavori di pulizia, dovranno ora essere effettuati i lavori, già assegnati, per mettere il versante in sicurezza. Il transito interrotto in via Rubens, all’altezza del camping, è stabilito con ordinanza di Anas, gestore della strada.

Visto il prolungarsi dell’intervento il municipio Ponente ha avanzato ufficialmente alla direzione Tronco di Autostrade per l’Italia la richiesta di attivare per tutti la gratuità della tratta Genova Pra’ – Arenzano, unica alternativa possibile all’Aurelia per chi abita o ha necessità di spostarsi tra i due Comuni.

Sulla vicenda anche lo sfogo di Luigi Gambino, sindaco di Arenzano, sulla sua pagina Facebook:

“Non appena saranno finite le allerte bisognerà affrontare, insieme al presidente di Regione Giovanni Toti e al sindaco di Genova e Città Metropolitana Marco Bucci, anche la questione logistica dei comuni di Arenzano e Cogoleto, con determinazione, celerità e concretezza. E che il Governo faccia la sua parte Qui abbiamo bisogno di risorse straordinarie sia per la messa in sicurezza del territorio sia per un nuovo piano della mobilità”.

Altro problema di lungo corso è quello della galleria del Pizzo che, a causa dell’instabilità del versante, viene chiusa automaticamente in caso di allerta rossa o arancione.