Attentato contro militari italiani in Iraq, 5 feriti. Toti: “Forza ragazzi, siamo con voi”

Genova. “Seguiamo con sgomento e preoccupazione le notizie che giungono dall’Iraq. Il pensiero in questi momenti drammatici va ai feriti, alle loro famiglie e a tutti i nostri militari. Forza ragazzi, siamo con voi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riguardo ai cinque soldati italiani impegnati nella lotta al terrorismo feriti in un attentato esplosivo a Kirkuk.

Tre militari in gravi condizioni, ma nessuno è in pericolo di vita. Per uno di loro è stato necessaria un’amputazione parziale di una gamba. Un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di addestramento (‘mentoring and training’) in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’Isis. I cinque militari coinvolti dall’esplosione sono stati subito evacuati con elicotteri USA della coalizione trasportati in un ospedale ‘Role 3’.

“Sono vicina ai ragazzi coinvolti nell’attentato vigliacco alle nostre truppe in Iraq e mi stringo alle loro famiglie – ha commentato la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli, componente della commissione difesa in Senato e presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

“L’attentato – prosegue Pucciarelli – è anche una ferita al cuore della mia città, La Spezia, dove ha base un nucleo degli incursori, e della mia regione, la Liguria, dove i militari del Col Moschin sono stati impegnati in prima linea in occasioni di eventi calamitosi, in soccorso della popolazione. Sul terrorismo islamico non si può abbassare la guardia: ringrazio tutti gli uomini e le donne impegnati nelle missioni di pace, a difesa della democrazia e dei diritti umani fondamentali”.