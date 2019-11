Attacco “aereo” a colpi di birra sui clienti di un ristorante, turista tedesco denunciato

Genova. Forse perché stufo del baccano che, in tarda serata, proveniva dal vicolo, amplificato dall’altezza, forse perché a sua volta aveva esagerato con l’alcol, un turista tedesco di 56 anni anni, l’altra sera, ha versato dal quarto piano della stanza di albergo dove soggiornava della birra, sporcando i clienti di uno dei ristoranti della zona.

E’ successo in via Ponte Calvi, non lontano da Caricamento, nel centro storico. Cinque i malcapitati che si sono trovati loro malgrado a dover fare una doccia al sapore di luppolo.

I carabinieri, che hanno una stazione a pochi metri, sono giunti con il nucleo radiomobile, allertati proprio dagli avventori del locale. Pochi minuti e il turista, un libero professionista, è stato denunciato in stato di libertà per “getto pericoloso di cose”.