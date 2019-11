Astronomia, i ragazzi del Fermi ci portano nello spazio: transito di Mercurio in diretta web

Genova. Un progetto difficile ma che è diventato realtà: il corso di astronomia divenuto espressione di una passione, che si apre alla condivisione delle osservazioni. Questo il sunto di quello che accadrà lunedì prossimo, l’11 novembre, quando il pianeta Mercurio passerà tra Sole e Terra, e tutti noi lo potremmo ammirare grazi agli studenti del liceo Fermi.

Sì perchè i sei ragazzi di 4 e 5 F, che hanno partecipato al corso dedicato tenuto dai professori Castagneto e Saliceti, hanno imparato a utilizzare il telescopio comprato dalla scuola, predisponendo una diretta streaming accessibile a tutti, per poter diffondere questo piccolo e grande evento astronomico.

Il transito del piccolo pianeta, infatti, avviene ogni 33 anni, con un minimo di 7 e riuscirlo ad osservare non è cosa da tutti i giorni: dalle 13.35 fino al tramonto, però, per questa volta, collegandosi al sito dell’osservatorio, anche in questo caso gestito dagli alunni. (www.oalf.altervista.org). Una bella lezione che arriva dalla scuola, per dei ragazzi che vogliono guardare in alto.