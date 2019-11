Arcelor Mittal, governo convoca domani sindacati a azienda

Genova. Il governo ha convocato per domani pomeriggio azienda e sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uiltraporti per discutere della procedura ex articolo 47 presentatata da Arcelor Mittal che prevede la retrocessione di tutti gli stabilimenti e dei lavoratori ad Ilva in amministrazione straordinaria.

L’incontro era stato chiesto il 12 novembre dai sindacati. L’appuntamento è fissato alle 15.30.

Ancora non è chiaro se sono stati convocati solo i sindacati nazionali o anche i singoli territori. Da Genova andrà sicuramente il segretario della Fim Cisl Liguria Alessandro Vella, mentre la Fiom deve decidere insieme alla segretaria nazionale.