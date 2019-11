Anziano in stato confusionale cammina sui binari, salvato da un poliziotto

Chiavari. Un anziano in stato confusionale si era avviato a piedi sulla massicciata lungo i binari della ferrovia ed è stato salvato dal comandante del posto di polizia ferroviaria, prontamente intervenuto.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, ma emerge solo ora: il poliziotto ha visto l’uomo superare il marciapiede a un centinaio di metri di distanza, per avventurarsi camminando con incedere insicuro tra il selciato e le traversine dei binari. L’agente è corso quindi verso di lui avvisando la sala operativa perché facesse interrompere la circolazione ferroviaria, visto che il passaggio di un convoglio sarebbe stato fatale all’uomo.

Una volta raggiunto l’anziano è apparso con lo sguardo smarrito e spaventato, in evidente stato confusionale. Il comandante è riuscito a rassicurarlo, a condurlo presso gli uffici del posto polfer dove ha contattato il medico curante dell’uomo. In breve tempo l’anziano è stato ricoverato presso l’ospedale di Lavagna dove è ora in cura, ma salvo.