Antiqua, ai magazzini del Cotone del porto antico l’edizione numero 30

Genova. Dopo il successo della scorsa edizione, la prima allestita nei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, Antiqua si appresta a festeggiare il trentesimo compleanno dal 25 gennaio al 2 febbraio 2020 confermando la nuova sede per offrire a espositori e visitatori il fascino di una location straordinaria nel cuore della città, facilmente raggiungibile, insieme a una molteplicità di servizi e facilities.

Arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento con un excursus nella pittura ligure del XIX e XX secolo, argenti e gioielli, sculture lignee e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe costituiranno l’ossatura della manifestazione affiancata da iniziative culturali e di approfondimento in collaborazione con le istituzioni culturali della città.

E dopo anni di assenza, con una formula più contemporanea e informale, per gli appassionati di brocantage, vintage e collezionismo, torna l’appuntamento con Tuttantico. Dal 24 al 26 aprile 2020 la prima edizione reloaded è in programma ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, la seconda – già in calendario – dal 5 all’8 dicembre 2020.

Antiqua sarà aperta nei due fine settimana dalle 10 alle 20, da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio dalle 14 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro.