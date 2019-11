Anpi Casassa e Voltrese comandano la classifica

Genova. Anpi Casassa e Voltrese vincono i rispettivi incontri, mantenendo la testa della classifica.

I “partigiani”, in svantaggio di una rete (realizzata da Schiavoi) con la Cella, compiono la “remuntada” vincente, grazie ai goal di Mincolelli e Dellepiane.

Con lo stesso risultato (2-1) la Voltrese ha la meglio sul San Quirico, segnando le reti della vittoria con Cardillo e Arcidiacono, mentre i polceveraschi riescono solo ad accorciare le distanze con Gatto.

La Superba fallisce l’aggancio alla vetta, facendosi imporre il pareggio casalingo (0-0) dall’Olimpic, al quarto pareggio in campionato.

Multedo e Cà de Rissi frenano la loro corsa, non andando oltre il pareggio con Cogornese e San Desiderio. Bonadio e compagni sono fermati sullo 0-0 dalla Cogornese, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre il Cà de Rissi pareggia (1-1, Repetto; Ciliberti) in casa del SanDe.

Pari e patta (1-1) tra Torriglia e Sori. I valligiani, in vantaggio con Obino (su rigore) vengono raggiunti, nel finale di gara dal Sori, a rete con Maggi.

Il Mignanego regola con il classico risultato all’inglese (2-0) A Ciassetta, passando in vantaggio a causa di una autorete (Di Somma) e raddoppiando, in pieno extra time, con Lipardi.

Il goal di Fiumanò, segnato al 20° del primo tempo, consente al Mura Angeli di superare (1-0) il Bargagli. Da segnalare le tre espulsioni del Mura (Milone, Parlato, Cepollina) e quella subita dal Bargagli (Pugliese).