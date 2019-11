Genova. Andrea Di Somma ed il Little Club James hanno trovato l’accordo per sciogliere il legame sportivo che li univa.

Di Somma paga una classifica non brillante, che vede la squadra a metà classifica, dopo aver collezionato quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte.

La società ha deciso di sostituire Andrea Di Somma con l’ex tecnico del Burlando, Joska Bonaldi.

Le squadre, in attesa della riapertura del mercato invernale dei trasferimenti, stanno cominciando a guardarsi in giro per cercare di rafforzare i propri organici e così anche i giocatori, che hanno la possibilità di svincolarsi, come ad esempio Filippo Arrighetti e Matteo Matarozzo che lasceranno l’Athletic Club, mentre Pietro Arnulfo tornerà a giocare con la casacca del Busalla.