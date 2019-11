Genova. Un muraglione di contenimento è crollato, a causa del maltempo, nel centro di Genova. La frana, estesa per circa 10 metri, è avvenuta in via Salita della Misericordia a due passi da via San Vincenzo, in un’area dove è aperto un cantiere per la costruzione di un edificio. Parte del muraglione è finita su un pilone della nuova costruzione.

Il crollo è stato accompagnato da un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei passanti. Al momento del crollo in cantiere non c’erano operai: i lavori sono sospesi a causa del maltempo.

Lo smottamento si aggiunge agli altri due che hanno gettato nel caos il traffico cittadino: quello sull’autostrada A10 tra Pegli e l’aeroporto e quello in via del Commercio a Nervi, dove al momento si registrano 17 evacuati.