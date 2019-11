Amiu e le scuole, è ripartito a Genova il progetto “Differenziata 10 e lode”

Genova. E’ in programma oggi pomeriggio alle 15.30 il primo incontro formativo con i docenti, presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova, relativo al progetto di Amiu “Differenziata 10 e lode”. Dopo il grande successo della scorsa edizione in termini di partecipazione, interesse e creatività dimostrata dai ragazzi, è ripartito anche quest’anno il percorso studiato in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Ufficio Scolastico Regionale.

Un progetto che lo scorso anno ha coinvolto 80 istituti di ogni ordine e grado per un totale di 7 mila studenti (con le loro famiglie) e 250 insegnanti. Il progetto è già ripartito tra le scuole genovesi e dei comuni limitrofi con l’adesione, al momento, di 53 classi delle Primarie, 86 classi delle Secondarie di Primo grado e 32 classi delle Secondarie di Secondo grado. Studenti e docenti saranno così nuovamente coinvolti in un ricco e stimolante percorso tra laboratori in aula per approfondimenti, visite all’impianto Amiu di Bolzaneto e visite all’impianto di Scarpino. Anche quest’anno i ragazzi saranno coinvolti in un originale concorso, che prevede la realizzazione di uno spot video da 30 secondi volto a invitare la cittadinanza a fare la raccolta differenziata e a ridurre i rifiuti attraverso il riuso. Per migliorare il prodotto video di ogni classe Amiu ha previsto il coinvolgimento di professionisti del settore audiovisivo che formeranno gli studenti insegnando loro alcuni “trucchi del mestiere”. Inoltre per il tema del riciclo e del riuso gli studenti avranno a disposizione un nuovissimo manuale.

Le iniziative di formazione, tra laboratori e visite agli impianti di Amiu inizieranno a gennaio, mentre la giornata di premiazione e conclusione del progetto è prevista per fine maggio. Per ogni informazione su “Differenziata 10 e lode” Amiu ha messo a disposizione la mail: scuola@amiu.genova.it e il numero di telefono: 345 4756274.