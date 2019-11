Alta Val Bisagno, auto si ribalta: a bordo nonni e nipotina di 5 anni

Genova. A mezzogiorno di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Genova est sono intervenuti a Davagna, in località Dercogna, per un incidente stradale.

Una vettura, con a bordo una coppia di anziani insieme alla nipotina di 5 anni, per la perdita di controllo, si è ribaltata. Fortunatamente non è precipitata giù per la scarpata.

Gli occupanti sono usciti autonomamente e sono stati soccorsi dal 118 che li ha trasportati al San Martino e al Gaslini per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno riposizionato l’autovettura sulle ruote mettendola in condizioni di sicurezza. Sul posto anche i carabinieri di Bargagli.