Alluvione novembre a Genova, 30 giorni per segnalare i danni subiti al Comune di Genova

Genova. Il Comune di Genova invita tutti i cittadini che, a seguito delle forti piogge del mese di novembre 2019, hanno subito danni a beni mobili e immobili, a inviare la segnalazione di danno per la perdita subita entro 30 giorni dall’evento calamitoso.

Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo all’evento (che pertanto è il primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo.

Le segnalazioni presentate, e l’inserimento generale del danno occorso, sono necessarie per accedere a eventuali benefici, ma non danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi sino al riconoscimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, della dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio comunale alla luce della gravità e della dimensione dei danni che si sono verificati.

Una volta riconosciuto lo stato di emergenza, verrà emesso un apposito bando per partecipare alla richiesta di contributo per il danno subito a seguito dell’evento calamitoso sulla base delle tipologie indicate dal bando stesso.

Ecco le modalità di presentazione delle domande:

– consegna a mano agli URP Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Genova – fa fede la data del protocollo

– trasmissione tramite posta raccomandata al Comune di Genova – Direzione Protezione Civile via di Francia 1 – 10° piano 16149 Genova – fa fede il timbro postale di partenza

– trasmissione tramite PEC comunegenova@postemailcertificata.it – vale la data di partenza indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente

Qualora il trentesimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

I modelli di segnalazione danno si trovano:

sul sito web www.comune.genova.it – protezione civile – segnalazione danni beni privati

all’ URP – Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Genova

sul sito di Regione Liguria – Protezione Civile – Post emergenza segnalazione danni