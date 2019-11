Alluvione, esondato il Vara. Piogge per 10 giorni: riemerge lo spettro del 2011

Genova. Dopo i forti rovesci sul Tigullio, il fronte perturbativo si è spostato rapidamente verso lo spezzino, dove ha scaricato tantissima pioggia, portando ad esondare, per il momento il Vara, in zona di Sesta Godano e a Borghetto Vara.

Si registrano smottamenti e allagamenti in moltissime località, e ci si aspetta che la situazione possa anche peggiorare nelle prossime ore, almeno fino a mezzanotte. Osservato speciale anche il Magra, che sta reagendo velocemente alle piogge, sintomo che il terreno è saturo d’acqua.

Una sequenza che fa riemergere dalla memoria date simboliche per quanto riguarda la nostra città, cioè il 2011, di cui domani verrà ricordata la strage del 4 novembre. Le similitudini purtroppo ci sono tutti: la pioggia nei giorni precedenti, l’alluvione a levante, e poi il colpo di grazia dieci giorni dopo sul capoluogo ligure.

Similitudini che sono più che coincidenze, ma “schemi” che si ripetono: se guardiamo ai modelli previsionali per i prossimi giorni, infatti, non ci sarà praticamente tregua per i bacini dei nostri torrenti, con piogge continue, anche se non di particolare entità.

Ma, e qui siamo però nella fanta-meteorologia, il prossimo fine settimana potrebbe essere caratterizzato da una nuovo corposo fronte depressionario proveniente dalla porta atlantica, che nuovamente potrebbe trovare la linea di convergenza proprio sulla nostra regione. Dove cadrà e con quale forza, non lo possiamo sapere ancora. Sappiamo però cosa potrebbe succedere.