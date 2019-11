Allerta, scuole chiuse per i comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto

Genova. Domani, martedì 19 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado della Valle Stura resteranno chiuse.

La decisione è arrivata dai comuni di Rossiglione, Campo Ligure e Masone e Tiglieto in previsione della allerta arancione per neve emessa dalla protezione civile di Regione Liguria in seguito al bollettino di Arpal.

L’allerta neve inizierà questa sera e dalle dalle 18 alle 21 sarà gialla, mentre dalle 21 alle 6 di domani mattina diventerà arancione, per poi tornare a gialla fino alle 9. Fino alle 15, invece, è previsto il regime di allerta per dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda Genova, si attendono ancora le decisioni dell’amministrazione civica, ma potrebbe profilarsi la consueta tipologia di avviso all’alba differenziato da zona a zona.