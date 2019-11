Allerta rossa, senza corrente dalla notte scorsa tra Sampierdarena e Certosa

Genova. Non a macchia di leopardo ma lungo una sorta di direttrice che potrebbe partire da Rivarolo e Certosa per arrivare fino quasi a quegli uffici del Matitone dove si riunisce il Coc della protezione civile comunale genovese.

Da Sampierdarena alla Valpolcevera sono molte le famiglie che si trovano dalle tre del mattino di sabato, in piena allerta, senza luce. E questo significa magari senza acqua calda, se si ha una calderina elettrica, senza wifi, se si ha un router, senza tv e senza radio, insomma più isolati che mai quando l’unica cosa da fare è restare in casa.

Via Jori prima e via Brin poi, via Canepari, via Sibona, via Cantore, piazza Montano, via Avio, via Pieragostini: sono solo alcune delle strade dove la luce non è mai tornata. Enel distribuzione è al lavoro per ripristinare il servizio ma ci sono problemi su alcune cabine. Ancora, quindi, non c’è un orario certo per quanto tutti i residenti delle zone potranno contare sulla corrente elettrica anche se gradatamente le utenze sono in corso di ripristino.