Allerta rossa prolungata, rinviati tutti gli eventi in programma fino alle 12 di domenica

Genova. Allerta rossa prolungata fino alle 15 da Ventimiglia a Noli e nell’entroterra; fino alle 12 da Spotorno a Portofino.

Il maltempo insistente comporta l’annullamento degli eventi sportivi nel ponente ligure anche per la giornata di domani.

Le gare podistiche in programma nella mattinata di domenica 24 novembre, ovvero La Dieci di Vado e Quiliano e la corsa campestre Csi di Cairo Montenotte, non si disputeranno; la prima annullata, la seconda rinviata.

Per quanto riguarda calcio, pallavolo e basket, rinviate tutte le partite in programma prima delle ore 15 nella provincia di Imperia e in provincia di Savona fino a Noli. Da Spotorno fino a Portofino saltano tutti gli incontri programmati fino alle 12. Non si giocheranno, quindi, le partite di Prima Categoria girone C e Seconda Categoria girone C che erano in programma in mattinata.

Resta da chiarire cosa verrà deciso per le partite del ponente che avrebbero quale orario di inizio proprio le 15.