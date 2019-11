Allerta rossa, Orba e Stura in piena con livelli idrometrici in salita. Strade interrotte e smottamenti

Genova. La perturbazione che sta investendo la nostra regione, dopo aver colpito la Valpolcevera, creando forti criticità a Fegino, al momento si sta concentrando sul centro della regione, a cavallo tra le province di Genova e Savona.

I dati che arrivano dalla valle dell’Orba e dello Stura destano preoccupazione, visto che secondo i modelli i temporali dovrebbero essere persistenti per le prossime ore proprio in quell’area.

A Tiglieto i livelli dell’Orba sono in rapida crescita, con un altezza delle acque che ha già superato il livello di piena intermedia dei 3,5 metri, e muovendo verso i 4,5 che per il torrente è considerato il livello rosso, quello della piena straordinaria, che tradotto, vuol dire rischio elevatissimo, se non certo, di esondazioni.

Anche lo Stura vede i suoi livelli di piena in crescita, anche se per fortuna al momento lontani da criticità: dopo aver toccato i 2,7 questa mattina, l’acqua era rapidamente scesa con il calare dei fenomeni, fenomeni che però al momento sono tornati a picchiare nella zona, con la conseguente inversione di tendenza. Al momento l’altezza dello Sturo sfiora i 2,5, cioè il livello arancione, considerato di piena intermedia. A 4 metri è fissato il limite per l’allarme.

Nel frattempo arriva la prime segnalazioni di criticità legate a smottamenti e frane: sulla strada proviciale 40 nel comune di Urba (Savona), nella frazione di Vara, in direzione Faiallo si è verificato un pesante collassamento della sede stradale, con conseguente chiusura al traffico.

(Foto presa da inmeteo.net, a cura di Francesco Ladisa)