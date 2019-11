Allerta rossa, la situazione dei treni: rallentamenti sulla Genova Acqui per la limitazione a 30 Km/h

Genova. Situazione tutto sommato regolare al momento per quanto riguarda i treni sul nodo genovese.

L’unica criticità, confermano da Ferrovie dello stato, riguarda i treni regionali della linea Acqui Terme – Genova Brignole, a causa dela limitazione della velocità a 30 km all’ora disposta a scopo precauzionale.

In questo modo ogni treno sulla linea accumula un ritardo fino a 1 ora. Per il resto non si segnalano ritardi superiori a 10-15 minuti.