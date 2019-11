Allerta rossa anche oggi, ma in Liguria scatta lo sciopero dei treni regionali

Genova. È stato confermato lo sciopero dei treni regionali in Liguria nonostante l’allerta meteo rossa ancora in vigore per buona parte della giornata su Centro e Ponente, col maltempo che ha provocato numerosi problemi su strade e autostrade.

Il personale si asterrà dalle 9 alle 17. Lo sciopero è stato proclamato da Fast, Orsa e Ugl e pertanto dovrebbe avere un’incidenza limitata sul servizio. Trenitalia, tuttavia, ha comunicato che “in Liguria e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Si prevede l’effettuazione di servizi per le relazioni a maggiore traffico di passeggeri. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Sono comunque garantiti tutti i treni a lunga percorrenza e alcuni regionali che si effettuano anche in caso di sciopero (qui la lista completa compilata da Trenitalia).