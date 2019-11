Allerta meteo, Valle Stura sotto la neve. Al lavoro mezzi spazzaneve

Genova. Come previsto la neve ha fatto capolino nelle vallate dell’entroterra, colpendo, in particolare, la zona centrale della nostra regione, in queste ore al centro della perturbazione atlantica di passaggio nei nostri cieli.

Da qualche ora i fiocchi, misti ad acqua, stanno imbiancando praticamente ovunque in Valle Stura e in tutta la macro area del Beigua. Sulle principali vie di comunicazione, come sulla provinciale 456, che collega Masone, Campo Ligure e Rossiglione, sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale.

Il messaggio delle amministrazioni comunali è un invito alla prudenza per chiunque dovesse muoversi questa notte con la macchina. Gli idrometri sullo Stura hanno iniziato a segnalare livelli in aumento, anche se per il momento non si figurano situazioni di allarme. L’allerta terminerà alle 8 di domani mattina.