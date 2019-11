Allerta meteo, un sabato di rinvii: non si giocano Prima Categoria B e Seconda D

Genova. Il maltempo incombe ancora sul weekend. L’allerta rossa emanata dall’Arpal impone la chiusura degli impianti sportivi per la giornata di domani, sabato 23 novembre.

In alcuni casi sono già certi i rinvii, in altri molto probabili. Pare comunque che tutte le manifestazioni sportive in programma domani nelle province di Imperia e Savona verranno rinviate.

La chiusura delle piscine causa il rinvio delle partite di pallanuoto di Serie A1 tra Rari Nantes Savona e Rari Nantes Florentia e tra Iren Genova Quinto e Lazio.

Per la Serie A2 non si giocheranno Rari Nantes Arenzano contro President Bologna, Bogliasco contro Vela Ancona, Sturla contro Camogli.

Per quanto riguarda il calcio, rinviati gli anticipi Aurora Calcio-Olimpia Carcarese (Prima Categoria girone A) e Carlin’s Boys “B”-Santo Stefano (Seconda Categoria girone A).

Saltano l’intero programma della Prima Categoria girone B e della Seconda Categoria girone D. La delegazione della Lnd di Imperia e quella di Savona hanno annullato tutte le attività calcistiche in programma domani nelle due province.

Per quanto riguarda pallavolo e basket, rinviate tutte le partite in programma sabato nelle province di Imperia e Savona.

Il Comitato regionale Fitet ha rinviato tutto il programma dei campionati regionali di Serie C2, Serie D1 e Serie D2 del weekend.

Per quanto concerne il podismo, è stato annullato il cross in programma domenica mattina a Sarissola.