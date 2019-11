Allerta meteo, nella notte la tramontana salva Genova dai temporali: scuole aperte

Genova. Tanta pioggia, qualche problema per il vento ma nessun nubifragio. Stavolta ha dormito tranquilla la Liguria, che fino alle 15 fa i conti con l’ennesima allerta meteo arancione sui settori centrali e sulle valli Orba e Stura. Nessun motivo per cambiare la decisione di tenere aperte le scuole a Genova, mentre tanti comuni dell’entroterra e della riviera hanno preferito chiuderle in via precauzionale.

A metterci in salvo da precipitazioni distruttive è stata la forte tramontana in discesa dal centro-ovest che ha determinato una linea di convergenza con lo scirocco spostata sul mare, disinnescando così i temporali più pericolosi. Gli accumuli sono elevati ma non straordinari (nella rete Arpal si segnalano gli 89,2 mm in ventiquattr’ore sulla val Graveglia, a Genova solo 16,2 mm in un’ora a Fiorino).

I vigili del fuoco hanno comunque lavorato per risolvere piccole criticità dovute al vento che in alcune zone ha superato i 100 km/h. Alberi caduti in via Fiume, davanti alla stazione Brignole, e sulla statale 45 nei pressi di Torriglia.

La neve è caduta soprattutto sull’entroterra savonese e sul territorio cuneese: imbiancata l’autostrada A6 Savona-Torino tra Millesimo e Ceva.

Il Comune di Genova ricorda che, nonostante l’apertura delle scuole, rimangono in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Chiusi il museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi. Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto.

Per quanto riguarda la metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.