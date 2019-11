Allerta meteo, fulmine colpisce la Lanterna. A Certosa ‘esplode’ una strada

Genova. La tempesta di fulmini non ha risparmiato la Lanterna. Il faro simbolo della città intorno alle 23.30 è diventato buio: spenta la luce che guida le navi così come l’impianto che illumina l’edificio.

Sulla Liguria centrale in vigore l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali. Una tempesta di fulmini con forti tuoni e grandine ha investito il Ponente genovese provocando numerosi blackout e disagi. Si segnalano anche ritardi sulla rete ferroviaria. Due treni sono rimasti bloccati sulla linea Genova-Ovada.

Le violente raffiche di scirocco hanno costretto a sospendere le operazioni al terminal Psa di Pra’. Problemi in viale Modugno a Pegli per un cavo elettrico pericolante. Non si segnalano invece criticità dovuti alla pioggia.

In valle Stura è comparsa invece la neve a bassa quota. Fiocchi in autostrada sui tratti appenninici della A7 e della A26, che al momento restano percorribili.

Video credits: collaboratori rete Limet