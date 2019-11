Allerta meteo e polemiche sulle scuole, Gambino: “Organizzatevi come se fossero chiuse”

Genova. “Se qualche famiglia ha problemi, il consiglio che noi diamo è questo: organizzatevi come se le scuole fossero chiuse”. Così il Comune, per voce del consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino, risponde all’ennesima ondata di polemiche dopo la giornata di maltempo all’insegna dell’allerta arancione.

All’alba la conferma dal Coc che gli istituti avrebbero aperto regolarmente, poi la pioggia incessante, il livello dei torrenti che cresceva a vista d’occhio, la preoccupazione delle famiglie che la situazione potesse degenerare. E infine l’attacco di Massimo Ferrante, presidente del municipio Bassa Valbisagno: a suo dire andava emanata fin da subito l’allerta rossa.

Il “metodo scientifico” varato da Bucci, insomma, fa sempre discutere. Il sistema funziona così: in allerta arancione scuole sempre aperte, salvo problemi nella notte. In quel caso il Coc si riunisce alle 5.30 e può decidere per la chiusura totale o parziale, quindi anche solo in una zona specifica della città. Il precedente risale al 15 ottobre: il Ponente finisce sott’acqua, con strade allagate e torrenti ingrossati, quindi al Matitone si decide che da Cornigliano a Voltri non si farà lezione. Ma molte famiglie non ricevono in tempo il messaggio. E scoppia il caos.

“Noi dobbiamo far sì che l’ingresso a scuola avvenga in sicurezza – spiega Gambino – e per questo durante la notte dobbiamo compiere una serie di valutazioni. Ai genitori che lamentano di avere poco tempo per organizzarsi noi suggeriamo di comportarsi come le scuole fossero chiuse, così avranno un problema in meno. A chi invece ha comunque difficoltà a tenere i bambini a casa offriamo la possibilità di mandarli a scuola, e questo sarebbe impossibile se chiudessimo tutto il giorno prima. È giusto provare a tenerle aperte, anche decidendo con due ore di anticipo”.

Per fronteggiare i ritardi nella comunicazione il Comune ha ufficializzato proprio in queste ore un nuovo sistema di messaggi che in futuro sostituirà completamente i vecchi sms. In questo modo anche l’eventuale chiusura last minute arriverà in tempo reale sugli smartphone dei genitori. “Ma in quel caso esistono già catene di istituto che coinvolgono dirigenti e genitori”, puntualizza Gambino. E per gli studenti delle superiori che viaggiano al di fuori del proprio municipio? “In quel caso parliamo del cosiddetto rischio in itinere – dice ancora il consigliere – e in caso di pericoli concreti di esondazione si mette in moto un meccanismo per chiudere subito tutte le strade a rischio”.

Cosa succede, invece, se l’allerta rossa scatta mentre le scuole sono già aperte? È vero che in quel caso gli studenti sono obbligati a restare in classe? “Non è così – precisa Gambino in risposta alle polemiche sollevate da Ferrante – perché ieri, nel caso in cui fossimo passati da allerta arancione ad allerta rossa, i bambini sarebbero andati a casa all’orario prestabilito”.

Com’è possibile? In realtà il blocco dell’uscita dagli istituti scatta solo con l’attivazione della fase operativa di allarme della protezione civile. A prevederlo è l’ordinanza firmata dal sindaco Doria nel 2016, tuttora in vigore. Questo meccanismo è formalmente slegato dall’allerta meteo.

“Si può entrare in allarme anche senza nessuna allerta, ad esempio se si verifica un evento catastrofico improvviso – conclude il consigliere -. A quel punto vengono inviate comunicazioni affinché i genitori non vadano a prendere i ragazzi. E comunque il Comune è attrezzato anche per veicolare i pasti in caso di emergenza”.

Ricapitolando: se l’allerta rossa inizia quando gli studenti sono a scuola, gli studenti vengono trattenuti solo se la protezione civile entra in fase di allarme, altrimenti escono normalmente. Se invece l’allerta rossa inizia prima dell’orario di entrata, gli istituti vengono automaticamente chiusi.