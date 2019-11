Allerta arancione terminata. Riapre l’aurelia, ma restano criticità in Valpolcevera

Genova. Terminata da pochi minuti l’allerta arancione su Genova e provincia, che rimarrà gialla fino alle 14. La pioggia continua però a scendere sulla città, anche se con minore intensità.

Con la cessazione dell’allarme riaprono automaticamente le gallerie sull’aurelia tra Voltri e Arenzano, chiusa come di consueto durante le allerte, e la strada è quindi nuovamente percorribile.

Ancora disagi, invece, in Valpolcevera. Si segnalano rallentamenti a Rivarolo e Fegino, ma è la viabilità in zona San Quirico ancora una volta, ad essere critica: rallentamenti e code per la chiusura al traffico del voltino di Ponte Barbieri, e per un cedimento della strada in via Budulli.