Allerta arancione: scuole aperte in Liguria, a Genova possibile chiusura last minute

Genova. Niente chiusura delle scuole venerdì in Liguria per l’allerta meteo arancione valida su Centro, Levante ed entroterra padano orientale fino alle 8 del mattino. In arrivo le decisioni ufficiali dei sindaci, che in sostanza sono orientati a mantenere aperti gli istituti considerato che nel resto della giornata l’allerta sarà gialla (al momento fino alle 15).

A Genova si attendono le comunicazioni del Coc, ma resta valido il modello Bucci messo in pratica nelle ultime settimane: scuole aperte con possibilità di chiusura in zone particolari se ci saranno criticità nella notte o nelle prime ore del mattino.

Del resto è quello il momento in cui potrebbero arrivare le precipitazioni più intense, secondo le previsioni. Era già successo tra il 14 e il 15 ottobre quando, dopo un nubifragio lampo all’alba con allagamenti diffusi, il Comune aveva deciso di sospendere le lezioni da Voltri a Cornigliano e in alcune scuole della Valpolcevera.