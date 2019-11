Allerta arancione, primi allagamenti: a Fegino dopo l’alluvione torna la paura

Genova. Per banale retorica si potrebbe dire che piove sul bagnato. A dimostrarlo coi fatti è però la situazione di questa mattina in via Ferri, a Fegino, a soli quattro giorni dall’alluvione che ha sommerso in quasi due metri d’acqua i negozi del quartiere. Con la pioggia intensa delle ultime ore la sede stradale si è di nuovo allagata.

“I tombini non tirano più. Ora basta, non ne possiamo più, ogni volta che piove succede questo”, si sfoga Antonella Marras, presidente del comitato spontaneo del quartiere. Nei giorni scorsi aveva annunciato un esposto in procura per la mancata messa in sicurezza del rio che costeggia la parte bassa di via Borzoli.

In via Ferri è presente una pattuglia della polizia locale pronta a chiudere la strada in caso di necessità. Intorno alle 11 è arrivato un autospurgo per liberare le caditoie, ancora parzialmente ostruite dal fango e dai detriti trascinati a valle dall’esondazione del rio Fegino sabato notte. Si segnala invece la chiusura del solito voltino di San Quirico mentre corso Perrone è stata riaperta a senso unico alternato.

Secondo i dati di Arpal, dall’inizio dell’allerta la pioggia è caduta in maniera più abbondante sulla valle Stura, come dimostrano i 40,6 millimetri a Campo Ligure. Dati significativi anche in Valpolcevera, dove il terreno è già fragilissimo. Il grosso delle precipitazioni però dovrebbe concentrarsi su Tigullio e Spezzino.

Nel video, realizzato da una collaboratrice della rete Limet, uno smottamento a Santa Marta di Ceranesi.