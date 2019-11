Allerta arancione nel levante, a Sestri scuole aperte ma altri Comuni hanno deciso per la chiusura

Genova. L’innalzamento dell’allerta da gialla ad arancione nel Tigullio e nel levante ha scatenato diverse decisioni fra Comune e Comune in tema di apertura o chiusura delle scuole.

La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, ad esempio, visto che l’avviso da Arpal è arrivato a notte inoltrata ha preferito non chiudere gli istituti per non creare disagi fra i cittadini. Decisione opposta in altre località, come Santa Margherita Ligure e Rapallo dove i ragazzi resteranno a casa. Solo due scuole chiuse, quelle lungo il Rupinaro, a Chiavari.

Chiuso l’asilo nido di Lavagna. Scuole tutte chiuse a Moconesi. Chiuso il nido e la scuola d’infanzia Rocca a Cogorno.