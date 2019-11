Allerta arancione, le decisioni dei Comuni: a Genova scuole aperte (con riserva)

Genova. Niente chiusure per le scuole della provincia di Genova nonostante l’allerta meteo arancione per pioggia e temporali diffusi. La parte peggiore dovrebbe arrivare nella notte, tanto che la cessata allerta è prevista per le 8 del mattino, orario di inizio delle lezioni.

Decisioni unanimi da parte sindaci coinvolti: venerdì 15 novembre scuole aperte. A maggior ragione nel Tigullio e nelle vallate interne del Levante, dove l’allerta è gialla.

Anche a Genova scuole aperte (si attende il comunicato ufficiale del Coc). Nel capoluogo, però, è sempre valida la riserva legata ai fenomeni notturni: in caso di criticità prima dell’alba, il Matitone potrà decidere di chiuderle anche solo in determinate zone della città.