Allerta arancione a Genova: tutte le disposizioni su scuole, trasporto pubblico e parcheggi

Genova. Emanata l’allerta meteo arancione dalle 18 di giovedì alle 8 di venerdì, il Coc si è riunito nel pomeriggio di oggi e ha messo in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza.

Dopo un’attenta valutazione dei bollettini meteo “il Comune di Genova ha deciso di mantenere regolarmente aperte le scuole nella giornata di domani venerdì 8 novembre. Domani mattina alle 5.30 il Centro operativo comunale si riunirà nuovamente per ulteriori valutazioni sulla situazione e, se venissero ravvisate criticità tali da renderlo necessario, potrebbero essere prese decisioni diverse anche per settori parziali della città”.

È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali. In allerta arancione sono previste 20 pattuglie della Polizia municipale e 8 squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta 24 ore su 24 per tutta la durata dell’allerta. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda la metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.