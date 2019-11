Alla Camera di Commercio di Genova analisti e programmatori si sfidano nella 24ore dei dati

Genova. Sono perlopiù data scientist, ma anche advanced analytics consultant, software developer o, più semplicemente, programmatori e studenti di informatica. Fra di loro anche un matematico e un data joker. Si sfideranno domani, alla Camera di Commercio di Genova, in un hackathon, una competizione a 10 squadre di tre/quattro persone, che durerà in tutto 24 ore. L’hackathon è una delle iniziative previste nell’ambito di C1A0 Expo 2019, la fiera sull’intelligenza artificiale di cui la Camera di Commercio è partner istituzionale accanto a Regione Liguria e Comune di Genova.

“L’idea di ospitare l’hackathon in Camera di Commercio – commenta il segretario Generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia – è venuta ai ragazzi del Punto Impresa Digitale, che sono il nostro punto di riferimento per quanto riguarda le tecnologie abilitanti di Impresa 4.0. Con il loro aiuto abbiamo pensato a un allestimento che permettesse ai concorrenti di creare progetti e sviluppare idee in un ambiente dove normalmente la gente viene per riunioni o incontri. Abbiano previsto un’illuminazione adeguata, un’area relax e anche una playlist su misura come accompagnamento musicale. E’ stata una bella sfida: in fondo, è dai tempi dei Rolli che questo palazzo non accoglieva ospiti per la notte…”

Il tema della competizione, top secret, sarà scelto da Iren, main sponsor dell’iniziativa, e riguarderà il mercato dell’energia elettrica. In palio un contributo da 8mila euro offerto da Iren per il vincitore e due premi speciali, da 1.500 euro e 1000 euro, messi a disposizione rispettivamente da Avanade e da Digital Tree.

I concorrenti arriveranno in Camera di Commercio alle 8.30 di giovedì 14 novembre e qui riceveranno dagli organizzatori tutte le informazioni utili. La gara inizierà alle 11.15, andrà avanti tutta la notte e si concluderà venerdì 15 mattina alle 8, davanti a focaccia e caffé. Fra le 8 e le 9 di venerdì ogni squadra avrà tre minuti di tempo per presentare il proprio lavoro alla giuria. La premiazione è prevista, sempre venerdì, alle 13 a Palazzo San Giorgio.