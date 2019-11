Alberta, Liudmila e Lucia schiantano il Lucca: la finale appare già certa

Genova. La Serie A1 femminile è entrata nel periodo più caldo con i playoff e i playout.

Per quanto riguarda le semifinali playoff scudetto le gare d’andata hanno promosso il TC Genova 1893, andato a vincere per 4-0 sul campo del CT Lucca, ed il TC Prato, che si è imposto in casa per 3-1 sul TC Parioli.

Lucia Bronzetti (nella foto), Liudmila Samsonova ed Alberta Brianti hanno dominato in terra toscana, non lasciando nemmeno un set alle avversarie.

Per la salvezza, invece, nel primo atto degli spareggi playout successo del Tennis Beinasco, a segno per 3-1 sui campi del BAL Lumezzane. Si è invece chiusa in parità (2-2) la sfida tra CT Siena e CA Faenza.

Domenica 1 dicembre sono in programma le gare di ritorno. La finale scudetto si giocherà il 6 e 7 dicembre al PalaTagliate di Lucca.

L’andata delle semifinali playoff:

CT Lucca – TC Genova 1893 0-4

Lucia Bronzetti (G) b. Jessica Pieri (L) 75 63

Liudmila Samsonova (G) b. Valentina Ivakhnenko (L) 76(3) 64

Alberta Brianti (G) b. Tatiana Pieri (L) 63 63

Liudmila Samsomova/Alberta Brianti (B) b. Valentina Ivakhnenko/Jessica Pieri (L) 64 75

Giudice arbitro Luca Imparato; arbitri: Alessandra Zanchetta, Giuseppe Mirabile

TC Prato – TC Parioli Roma 3-1

Greta Arn (PA) b. Martina Trevisan (PR) 61 64

Kristina Kukova (PR) b. Martina Di Giuseppe (PA) 62 75

Lucrezia Stefanini (PR) b. Nastassja Burnett (PA) 63 62

Martina Trevisan/Lucrezia Stefanini (PR) b. Camilla Rosatello/Beatrice Lombardo (PA) 16 75 10-4

Giudice arbitro Adriano Spataffi; arbitri: Marco Amedeo, Federico De Maria

L’andata degli spareggi playout:

CT Siena – CA Faenza 2-2

Federica Grazioso (S) b. Alice Balducci (F) 63 46 75

Camilla Scala (F) b. Lilla Agnes Bukta (S) 46 61 61

Chiara De Vito (S) b. Agnese Zucchini (F) 64 63

Camilla Scala/Alice Balducci (F) b. Lilla Agnes Bukta/Chiara De Vito (S) 75 75

Giudice arbitro Giuseppe Bertoncini; arbitri: Valentina Gemini, Alessandro Atzori

BAL Lumezzane – Tennis Beinasco 1-3

Federica Di Sarra (B) b. Georgia Brescia (L) 60 62

Ylenia In-Albon (L) b. Anastasia Grymalska (B) 62 64

Federica Rossi (B) b. Rubina De Ponti (L) 61 60

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Ylenia In-Albon/Rubina De Ponti (L) 62 76(3)

Giudice arbitro Antonella Finazzi; arbitri: Cosetta Viti, Marco Pessina