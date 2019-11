Al via il Career Day, a Genova 108 aziende offrono più di 3.700 posti di lavoro

Genova. In attesa dell’inaugurazione ufficiale del Salone Orientamenti, martedì 12 ore 9 al Porto Antico), si apre lunedì 11 al Palazzo della Borsa (Sala delle Grida) l’International Career Day. Appuntamento alle ore 10 per il “via ufficiale” alla presenza dell’assessore regionale alla formazione, Ilaria Cavo. Per registrarsi basta andare a questo link.

Il Career Day quest’anno si amplia con numeri da record. Da lunedì a giovedì 14 novembre le porte di Palazzo della borsa saranno aperte dalle ore 9 alle 17.30 con la partecipazione di 108 aziende che offrono 3.712 posizioni lavorative. Numeri che continuano a crescere con alcuni recruiter che stanno ancora pubblicando gli annunci di lavoro sul portale di Regione Liguria.

Ecco una prima “fotografia” dell’offerta sulla base di settori lavorativi e figure professionali. Ci sono annunci per 88 ingegneri, 240 tecnici, 64 impiegati nell’amministrazione, 182 impiegati commerciali, 14 progettisti/designer, 70 operai, 25 operatori nel campo sanitario, 17 figure nelle professioni sociali, 97 nelle professioni alberghiere e 2.650 offerte nelle professioni del turismo divise in 1000 animatori, 1000 assistenti di volo, 600 tour operator e 50 assistenti bagnanti.